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Profesör Tahsin Bakırtaş'tan yatırımcıya 'Elinizdeki doları tutun' uyarısı!

Ekonomi profesörü Tahsin Bakırtaş'tan yatırımcıya 'dolar' uyarısı geldi. Bakırtaş, uzun süredir düşüş trendi ile birlikte 7-7.05 bandına oturan dolar kuru için 'elinizdekini tutun' dedi.

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Dolar yatırımı olanlar adeta büyük hüsrana uğradı. Öyle ki, kasım ayında 8.57 seviyelerine kadar çıkan dolar, 3 ay gibi bir sürede, 1.5 lira değer kaybederek 7 TL sınırına dayandı. Dolar kuru şu sıralar 7.03 seviyelerinde... Dolar kurunda hal böyle iken ekonomist Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş’tan şaşırtan bir çıkış geldi. Youtube kanalına konuk olan Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş vatandaşa “Elinizdeki dolarları tutun” diye çağrıda bulundu.

Dolar daha fazla düşerse ne olur?
Dolar kurunun en fazla 6.85’e kadar düşebileceğini öne süren Tahsin Bakırtaş “ Dolar kuru Türkiye şartlarında 6.85 TL’nin altına sarktığı zaman ekonomide başka sorunlar ortaya çıkar. İhracatçı para kazanamaz hale gelir. İthalatçı daha fazla kazanır. Buradan devlette kar elde eder ama bu ekonominin makro dengelerini bozacak bir dolar kuru ayarlaması olur. Bu nedenle zaten dolar kurunun gelebileceği nokta 6.85 – 7 TL arasıdır. Bu durum benim tahminim bu mayıs sonu haziran başına kadar gidebilir. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin doları düşürmek için başka hikaye yazma zorunluluğu ortaya çıkar.” dedi.

“Elinizdeki doları tutun''
Konuşmasında dolar kurundaki beklentilerini açıklayan Bakırtaş, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın rezervlere yönelik konuşmasına da değindi

Bakırtaş TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın “Sermaye girişlerini istikrarlı ve güçlü sermaye girişleri, yurt içi yerleşiklerde dedolarizasyon ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız" sözlerini alıntılayarak bu cümlenin ne anlama geldiğini açıkladı. Bakırtaş bu açıklamayla Merkez Bankası’nın yüksek faiz politikasıyla vatandaşın elindeki dolarları toplama amacı güttüğünü öne sürerken “Benim halka uyarım şu elinizdeki dolar tutun” ifadelerini kullandı.

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