BIST 1.537
DOLAR 7,01
EURO 8,49
ALTIN 410,56
HABER /  YEREL

Şanlıurfa'da tamire yardım etmek istemişti! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da, arızalanınca tamirine yardım etmek istediği kamyonun geri manevra yapması sonucu altında kalan Necmi Kaya (52), hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, sabah saatlerinde GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Necmi Kaya tanıdığı bir kişinin arızalanan kamyonunun tamirine yardım etmek istedi. Bu sırada geri manevra yapan kamyon, Necmi Kaya'ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Monolit yine ortaya çıktı Şanlıurfa'da gören telefona sarıldı! Vatandaşlar şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirdi
Sevgililer Günü'ne özel indirimli ürünler!
AK Partili Özlem Zengin: Tokat'ın yeni havalimanı inşaatının yüzde 90'ı tamamlandı
İstanbul'da sadece ısınmak istemişti! Alevler içinde kaldı
Giresun'dan acı haber! Baba ve iki oğlu yaklaşık bir ay içerisinde koronavirüs nedeniyle öldü
Suriye'de Beşar Esed ve PKK'lı teröristin kanlı ittifakı
Galatasaray'dan İrfan Can bombası! Terim'in transfer listesinde
Ahmet Ağaoğlu: Çok para verdim, canım yandı ama gözüm arkada değil
Bursa’da izinsiz gösteri! 19 kişi gözaltına alındı
Fransız lider Marine Le Pen’den İslam’a karşı küstah saldırı: Yasaklamak istiyorum
Yorumlar