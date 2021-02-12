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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rakipler belli oldu

Demirören Haber Ajansı

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi Lüksemburg’da yapıldı.

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Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) genel merkezinde yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler ve kadın temsilcilerimiz Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın rakipleri belli oldu.

2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet (Türkiye) - Italy Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Italy Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Italy Imoco Volley Conegliano (İtalya)

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - VakıfBank (Türkiye)

Italy Unet e-work Busto Arsizio (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

2021 CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 23 Şubat, rövanşları ise 4 Mart’ta oynanacak.

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