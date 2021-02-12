Yunanistan ve Rum kesimi, Arap ülkeleriyle Atina'da buluştu

ATİNA'da düzenlenen toplantıda Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Başbakan Miçotakis, iş birliği arayışlarının "doğal" olduğunu söyledi.

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Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, Mısır, Fransa, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları, "Dostluk Forumu" kapsamında bir araya geldi.

Atina'da düzenlenen forumun ardından yayınlanan ortak bildiride; enerji, inovasyon, dijital ekonomi, sivil koruma ve insandan insana temaslar gibi alanlarda ortak eylem ve girişimleri teşvik etmeye hazır olunduğu belirtildi.

Yunanistan: Savunma birliği değil

Orta Doğu barış süreci, Kıbrıs sorunu, Suriye, Libya, Yemen ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil olmak üzere başlıca uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu aktarılan bildiride, farklılıkların "barışçıl çözümünün" önemi savunuldu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ev sahibi sıfatıyla forumda yaptığı konuşmada, Atina'nın Doğu Akdeniz, Körfez, Balkanlar ve diğer Avrupa ülkeleri arasında bir köprü olmayı hedeflediğini savunarak, bu inisiyatifin "bir savunma birliği" olmadığını öne sürdü.

"Türkiye ile gerilime karşı koymak için...''

Associated Press haber ajansı, toplantıyı "Yunanistan, Türkiye ile gerilime karşı koymak için Atina'da Körfez ülkeleriyle arayışta" şeklinde duyurdu.

Atina'nın, bölgesel rakibi Türkiye ile gerginliğe karşı ittifaklarını genişletmeye çalıştığı aktarıldı. Söz konusu toplantıya katılan ülkelerin, Doğu Akdeniz anlaşmazlığında Yunanistan'ın yanında yer aldığına dikkat çekildi.

Miçotakis: İş birliği arayışımız doğal

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 katılımcı ülkenin düzenli temas ve toplantılar yapmayı planladığını söyledi.

Miçotakis, "Yunanistan'ın bu tür bir iş birliği arayışı doğaldır. Daha geniş çevremizdeki çok boyutlu zorluklar bunu gerekli kılıyor." dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, toplantıya video konferans yoluyla katıldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, forum kapsamında Atina'da bulunan mevkidaşlarıyla bazı ikili görüşmeler de yaptı.