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İstanbul'da yağmur ve kar sonrası trafik kilitlendi! İşte son durum

İhlas Haber Ajansı

Türkiye genelinde akşam saat 21.00'den itibaren uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlama öncesi, yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başlandı. D-100 karayolundaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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Korona virüsü ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala aşırı yağmur ve kar yağışının etkisiyle İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı. Akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak ve Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar sürecek olan kısıtlama öncesi İstanbul’da saatler 15.15 göstermesine rağmen trafik yoğunluğu yüzde 58’e çıktı. E-5 karayolu İstanbul istikametinde yoğun trafik oluştu. Öte yandan E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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