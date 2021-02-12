Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert sözler: Emniyet gibi dolaşıyor yazıklar olsun

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite, bu nasıl kafa yapısı.? Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Yazıkları olsun.'' dedi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı maçın yankıları sürüyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay

Oğulcan Çağlayan kararını incelediğimizde, ibretlik bir karar olduğunu herkes anlayacak. Rizespor, Oğulcan Çağlayan'a sormadan sözleşmeyi tek taraflı 1 sezon daha uzatıyor ve bunu TFF'ye bildiriyor. Oğulcan bir gün bakıyor ki sözleşmesi uzatılmış. Oğulcan, TFF'ye sözleşmenin uzatılmasına yönelik rızam yok diye bildiriyor. TFF görevlileri ise maalesef opsiyona ilişkin sözleşme yerine tüm sözleşmeyi feshediyor. Doğal olarak Oğulcan'ın lisansı da iptal oluyor ve Oğulcan Rize'ye dönemiyor.

'Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz'

Bir bürokrasinin yaptığı hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oluyor. Çocuğun hiçbir şekilde ana sözleşmenin iptaline yönelik bir talebi yok. Bunu bütün savunmalarda ısrarla ileri sürmemize rağmen bir netice alamadık. Oğulcan Rizespor'da yıllarca görev yapıyor. Kayserispor'a ödenecek bonservis bedeli ceza yazılarak Oğulcan'dan bunun ödenmesi isteniyor. UÇK bugüne kadarki uygulamalarında ve mevzuat gereği disiplin cezası veremez. UÇK 6 maç verdi, Tahkim de 3 maç olarak onayladı. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. UEFA diyor ki futbolcu kulübün kölesi değil. Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz.

3 bin taraftar iddiası

6 Şubat'ta oynanan maçta herkes çok yakından gördü. Bir TFF görevlisi bana maçta 3 bin taraftarın olduğunu söyledi. Bu taraftarlar stada usulsüz sokuldular. Bu şahısların kimler tarafından stada alındığı açıklanmalıdır. "Arda Turan'a verilen ceza Türkiye'de ilktir. İçeriğini tasvip edin ya da etmeyin onu da tartışırız. Soyunma odasında kendi aralarında yapılan bir sevinç ve kaynağı belirli olmayan bir yayından ceza! Kimsenin haberi yok, raporda yok, kimsenin haberi yok.

Mustafa Cengiz: Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar

TFF ve rakip takımlar bizim düşmanımız değil. TFF'nin doğru yola girmesi gerekiyor. Biz ayrı bir camiayız ve doğru olduğumuza inanıyoruz. Bu ülkede mütevazi görünme, gerçek sanırlar! Siz ne kadar saygılı, efendi ve hukuk içerisinde kalmaya çalışırsanız, geri kalmış bir takım insanlar ve kesimler, sizi zayıf ve temsilden uzak görür! Size akıl vermeye başlarlar! Hırsızlık yapmazsanız, belki evdekiler de sizi küçük görecek ama doğru yoldan ayrılmayın! Bize bunu öğrettiler. Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a sesleniyorum, doğru yoldan ayrılmayın. Biz bu yoldan ayrılırsak, başka sorunlar çıkar.

'Ey Ali Koç, o bildiriyi sen yazdırdın'

Fenerbahçe ile maç yaptık, kaç kaç bitti? Ben beyin ameliyatı geçirdim de bilmiyorum. Bizim taraftarda öyle bir hava var ki sanki yenildik, dayak yedik? Taraftarlarımıza bakıyorum yıkılmışlar. Pusuda bize çakmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. TFF doğru yola girmeli. Bu oyun mertçe oynansın. Biz bıktık ya! Hakemlerden en çok zarar gören kulüp biziz. Kulüpler Birliği, Galatasaray'a karşı bildiri yayımladı. Ey Ali Koç, o bildiriyi sen yazdırdın. 'Hakemler de insandır, hata yapabilirler' dedin. Bunu sen yazdırdın.

'Yenilgiyi sindirebilmek de asalettir. Yazıklar olsun'

Biz günlerce hakem konuşan camia değiliz, söyleriz geçeriz. Ama rakibimiz öyle değil. Fenerbahçe maçı sonu taraftarıma ve yöneticilerime teşekkür ediyorum. Benim de duymadığım şeyler olmuş. Yazıklar olsun diyorum. Yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir. Görüyoruz ki rakibimiz yenilgiyi örttü, 'Vay bizim golümüz verilmedi.' Yav verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Ama bazı hakemlerin bize düzenli hata yaptığını biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyor. Ne Ulusoy'lar gördük, ne işi bitirmeye çalışanları gördük. Allah yollarını açık etsin.

'Yapmayın yazımızı kışa çevirmeyin'

Rakip takım başkanının meclis idare memuru gibi dolaşması hoşuma gitmedi. Emniyet gibi dolaşıyor. Alkıştan rahatsız olmuşlar. Allah Allah... Sen geldin, bizim evimizde şakır şakır alkışladın ve bir de benim alkışlamamı istedin. Allah Allah, bu nasıl mantalite, bu nasıl kafa yapısı.? Bu kafa yapısıyla hiçbir yere ulaşamazsın. Böyle kalitesizlik olmaz. Kimseden korkmam, Allah'tan başka. Biz derbide Fenerbahçe’ye yenildik mi anlamadın? Yapmayın yazımızı kışa çevirmeyin!

'Ben istifa ederim de yasalar izin vermiyor'

Marcao'ya yapılan hakaretler, eşine hakaretler... Bazı troll hesaplar, rakip hesaplar. Bizim aleyhimize yapılan hesaplar da troll hesaplardan. Bizim taraftarımız olmayan ama bizim taraftarımız gibi gözüken hesaplar var. Ben istifa ederim de yasalar izin vermiyor. Derbide tribünde olan olaylar, Arda'nın cezası, Oğulcan'ın cezası... Özne Galatasaray olmasaydı böyle cezalar olmazdı. Kesinlikle olmazdı. Bundan adınız gibi emin olun.

'Emre Belözoğlu muhatabım değil'

Emre Belözoğlu muhatabım değil. Galatasaray'a hizmet etmiş birisi. O ne dedi, bu ne dedi diye bakamam. Abdurrahim Bey, kendi duyguları içinde bir şeyler söylemiş olabilir. Demek onun da bildikleri var. Ben İrfan Can konusunda kimseyi suçlamadım. Sadece soru sordum, yine soruyorum. Bana 10 milyon euro dediniz, şimdi 7 milyon euro diyorlar. O zaman arada uçurum yok neden benimle pazarlık etmedin?

'Biz aptal değiliz'

Bence TFF'den bir yetkili, rakip kulübe sözlü olarak '150 kişi sağlık çalışanı alabilirsiniz' dedi. Kontrol edemediler, 150 kişi oldu 3 bin kişi. Sadece 1907 değil, diğer tüm localarda insan vardı. Çocukça savunma yapmasınlar, mertçe desinler ki 'Şifre 1907'ydi. TFF'den bir yetkili, rakip kulübe, 'Sağlık çalışanı 150 kişi alabilirsiniz' demiş. Benim çıkardığım özet bu. Kontrol edemediler, 150 kişi 2500 kişi oldu. Bize aktarılan 3000 kişi. Mertçe çıkıp, 'biz aldık' desinler ve canımı yesinler. Biz aptal değiliz. TFF sevki seyirciden yapmadı! Yoksa hapis cezası alırlardı, yöneticilikleri bitecekti. 2,500 kişinin cezası 72 bin TL! Ben öderim cebimden o zaman! Saha olaylarından sevk etmiyorlar. İkinci Başkanıma saldırıldı. Ya bir şey olsaydı, bunun bedelini kim ödeyecekti?

Arda Turan'a verilen ceza

Arda da yayınlamamış bunu. Daha önce bir Beşiktaş olayı var buna benzer. Ceza veremediler. Bunun sevk edilmesi çok acı... PFDK önüne geleni yargılıyor. Tahkim de PFDK'nın kararı hukuk ve kurallara uygun mu ona bakıyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Gözlemci yok, temsilci yok... Ben burada Galatasaray Başkanı olarak konuşmuyorum, hukuktan anlayan bir insan olarak konuşuyorum. Unutmayın arkadaşlar, keser döner sap döner, gün gelir hesap döner... Hiç küfretmeyen insan var mı aranızda? Arda, arkadaş arasında bunu yapmış. Ben bunu tasvip etmiyorum ama arkadaşlar arasında bu var. Bu yüzden sevk yapılmamalıydı. Böyle TFF, böyle hukuk olmaz.