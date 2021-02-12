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Çanakkale'de görenler hayrete düştü! Boğaz kahverengiye döndü

Demirören Haber Ajansı

ÇANAKKALE Boğazı'nda denizin rengi, sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.

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Kentte, dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay’a karışarak, denize döküldü. Çamurlu su, boğaza yayılırken, denizin rengi kahverengiye döndü. Sarıçay'da tekne tamircisi Yusuf Konuşturan, "Yağmurun ardından dağlardan gelen çamurlu su, Sarıçay'dan denize dökülüyor. Her sene yağmurun ardından böyle oluyor. Çay ağzında akıntı olduğundan çamurlu su bir yerde kesiliyor. Bu nedenle deniz üzerinde kahverengi ve mavi olmak üzere iki farklı renk ortaya çıkıyor" dedi.  

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