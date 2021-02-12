Sular çekilince ortaya çıktı! Elazığ'da görenler hayrete düştü: Çok önemli bir yazı

Bazı araştırmacılara göre milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırındaki bir karakol, bazı kaynaklara göre ise 1018’de yöre halkı tarafından saldırılardan korunmak amacıyla kullanılan 3 katlı bir sığınak olduğu dile getiriliyor.