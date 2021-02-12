Sular çekilince ortaya çıktı! Elazığ'da görenler hayrete düştü: Çok önemli bir yazı
ELAZIĞ'da baraj yapımıyla sular altında kalan tarihi eserin iki katı sular çekilince ortaya çıktı. Eserdeki yazı gören herkesi şaşırttı.
Keban Barajı yapıldıktan sonra sular altında kalan Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Yenipayam köyü sınırları içinde bulunan Hastek Kalesi sular çekilince ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler görenleri hayrete düşürdü.
Bazı araştırmacılara göre milattan sonra 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırındaki bir karakol, bazı kaynaklara göre ise 1018’de yöre halkı tarafından saldırılardan korunmak amacıyla kullanılan 3 katlı bir sığınak olduğu dile getiriliyor.
Kalenin büyük bir bölümü uzun zamandır Keban Baraj Gölü suları altında kalmıştı. Ancak yağışların az olması ile birlikte kalenin ilk kısmından sonra ikinci kısmının da büyük bir bölümü gün yüzüne çıktı.
Sadece su üzerinden kayık ve teknelerle ulaşılabilen kale, Keban Baraj Gölü’ne dik inen kayalıkların alttan itibaren kat kat oyulmasıyla yapılmış ve birbirine geçitlerle bağlantılı 3 kattan oluşuyor.