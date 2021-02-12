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CHP'de istifa rüzgarı sonrası Deniz Baykal'dan açıklama

CHP'de peşe peşe gelen istifalar sonrası eski genel başkan Deniz Baykal devreye girdi. Baykal, kendisiyle görüşen isimlere "Partide kalın, partinize sahip çıkın" çağrısında bulundu.

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CHP'de sular durulmuyor. Önce 3 milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel ardından da Muharrem İnce CHP'den istifa etti. Bu istifalar CHP koridorlarında hareketliliğe neden oldu.

Eski milletvekilleri Metin Lütfi Baydar, Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da partinin ağır toplarını eski Genel Başkanları ziyaret ederek yol haritasını sordu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre sadece bu üç isim değil, aralarında Mehmet Sevigen'in de olduğu bazı eski milletvekilleri, aynı nedenle eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı ya telefonla aradı ya da ziyaret etti.

"Ayrılmayın"

Baykal, kendisi ile iletişim kuran isimlere, "Parti içinde kalın. Partinize sahip çıkın. Sizler bu partinin sahibisiniz” diyerek, “Ayrılmayın” mesajı verdi.

Baykal'ın bu çağrısını bazı isimler kabul ederken eski Milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın CHP'den istifa ederek İnce ile hareket edeceğini duyurdu.

Bu isimlerle hareket eden Metin Lütfi Baydar ise partiden istifa etmeyeceğini, CHP ile yola devam edeceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu ile telefonda konuşan Baydar, CHP Lideri ile yapacağı yüz yüze görüşmeye ilişkinse, "Partinin birliğinin, bütünlüğünün sağlanması için neler yapılması gerektiğini ileteceğim. Partiyi bekleyen derin yarılmanın nasıl engelleneceğine yönelik söylenmesi gereken şeyler var.” ifadelerini kullandı.

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