Cumhurbaşkanı Erdoğan: 33 teröristi etkisiz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olanlar için başsağlığı mesajı verirken ''Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, AK Parti Adana-Ankara-Erzurum-İstanbul-Konya-Malatya-Mardin-Sakarya-Şanlıurfa-Trabzon-Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu mücadeleyi yürüten Mehmetçik'ten Allah razı olsun.

- Bugün burada Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken şehit edilen Yasin Börü'nün azmine sahip gençler görüyorum. Kalplerindeki imanla, bir ellerinde kitap, bir ellerinde bilgisayarla eğitime öğretime odaklanan gençler görüyorum. Bugün bu salonlarda vakitlerini sapkın ideolojilere verenlerin değil, kendi devletlerinin hizmetlerinde olanlarla omuz omuza yürüyen gençler görüyorum. Bugün burada geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızı hayata geçirecek vatanperver gençler görüyorum. Bugün burada atasından aldığı işaretle 2023'e yürüyen gençlik görüyorum. Gençler sizden beklediğim Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymanızdır.

'Ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma geçit vermediler'

- Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit oldu. Türkiye bu süreci hem sağlık sisteminin altyapısının gücü, hem de milli birlik ve beraberlikle en az sıkıntıyla geçiriyor. Çoğu gençlerden oluşan sağlıkçılarımız fedakarca çalıştılar, öğretmenlerimiz evlatlarımıza uzaktan eğitim yoluyla sahip çıktılar. Vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verdiler. Çoğu gençlerden oluşan güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzurunu bozacak hiçbir adıma geçit vermediler.

'Vereceğimiz hibelerle, programlarla destekleyeceğiz'

- Spor tesislerini ülkemizin her köşesinde yaygınlaştırarak gençlerimizin beden sağlığına verdiğimiz önemi gösterdik. Biz geldiğimizde geniş bant internet altyapısı neredeyse yoktu. İnternet ve iletişim altyapısının tamamına yakınını biz kurduk. 5G ve fiber altyapı çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Hem kamuda hem özel sektörde gençlerimizin kişisel gelişimlerinde yanlarında olacağız. Vereceğimiz hibelerle, programlarla destekleyeceğiz.

'Milletimizin feraset duvarına çarpıyor'

- Tüm provokasyon gayretlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz. Gençler, üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Ülkemizi karıştırmak, sokaklarımızda kaosu egemen kılmak için girişilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor.