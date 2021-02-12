Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş aşı açıklaması! Aşılananların sayısı 3.5 milyonu aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de korunavirüs aşısı olanların sayısını açıkladı. Koca, aşılananların sayısının 3.5 milyonu geçtiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı paylaşımı geldi. Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı"ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşı Bilgilendirme Platformu sayfasında, Türkiye'de koronavirüs aşısının birinci dozunun uygulandığı kişi sayısı paylaşıldı. Saat 16:30 verilerine göre, toplam yapılan aşısı sayısı 3 milyon 5767 bini aşarken, 3 milyon 168 bin 380 kişiye koronavirüs aşısının birinci dozu uygulandı. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 399 bin 531 oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasının bugün başlayacağını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerini kullanmıştı.