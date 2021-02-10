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HABER /  POLİTİKA

CHP'de istifalar sürüyor! İki isim daha istifa edip Muharrem İnce'ye katıldı

Muharrem İnce’nin CHP’den istifasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti. Üç eski liderle görüşen Metin Lütfi Baydar ise istifadan vazgeçti.

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Memleket Hareketi lideri Muharrem İnce’nin CHP’den istifasını açıklamasının ardından geçen hafta eski genel başkanlar Murat Karayalçın, Hikmet Çetin ve Deniz Baykal ile görüşen eski milletvekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın da CHP’den istifa etti. İki ismin, İnce’nin Memleket Hareketi’ne katıldığı belirtildi. Eski genel başkanlarla görüşen üçüncü isim Metin Lütfi Baydar’ın ise istifa etmediği öğrenildi.

"Parti içi demokrasi” vurgusu yapılan söz konusu görüşmelerin ardından Karayalçın’ın eski milletvekillerinin taleplerini genel başkan Kılıçdaroğlu’na ilettiği ve Kılıçdaroğlu’nun söz konusu üç isimle görüşeceği bilgisi kulislere yansımıştı. Dudu, Baydar ve Akalın’ın eski genel başkanlarla görüşmelerinde dile getirdikleri 3 önerisinden yalnızca “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesi”ne ilişkin görüşün “ittifak olmazsa” denilerek “şartlı müzakere” edilebileceği kaydedildi.

“Genel başkanın üyelerin oylarıyla seçimi” ile “2 seçim başarısız olan genel başkanın koltuğu bırakması” yönündeki tüzük değişikliği önerilerinin ise kabul görmediği belirtildi. Eski genel başkanlarla yapılan toplantıların ardından geçen süre zarfında genel başkan Kılıçdaroğlu’ndan üç isme görüşme yönünde bir davet gelmedi. Bunun üzerine iki isim CHP ile yollarını ayırdı. 

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