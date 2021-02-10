Şampiyonlar Ligi'nde yeni format nasıl olacak?

UEFA, 2024’ten itibaren geçerli olacak Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatını belirledi: İsviçre sistemi...

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2024 yılından itibaren geçerli olacak yeni formatta takım sayısı artacak ve 32'den 36'ya yükselecek. Buna paralel maç sayıları da artmış olacak. UEFA, hazırladığı taslağı üye 55 ülkenin federasyonuna gönderecek. Formatın son şekli, federasyonlardan gelecek son taleplerden sonra ortaya çıkacak.

Maç sayısı 100 artarak 225 olacak

İlk turda oynanacak maç sayısı takım başına 6’dan 10’a yükselecek. Her gruba 4 takımın dağıldığı toplamda 8 gruptan oluşan klasik sistemin yerine, 36 takımın 9'ardan 4 gruba dağıtıldığı bir lig sistemine geçilecek. İsviçre sistemiyle birlikte Eylül-Aralık maç haftası sayısı 10'a, toplam maç sayısı da 96'dan 180'e çıkacak. Maç sayısı 100 artarak 225 olacak.

Bir takım 10 farklı rakibe karşı oynayacak

Bir takımın 10 farklı rakibe karşı oynayacağı grup aşamasında bu eşleşmeler seri başı olma durumu göz önünde bulundurularak belirlenecek. İlk sekiz takım son 16 turuna direkt çıkarken, ikinci 8 takımlık bölüm play off ile belirlenecek. Ligi 9 ila 16. sıra arasında tamamlayanlarla, 16-24 arasındaki sıralamada bulunan takımlar bu play off aşamasını oynayacak.

Ek 4 kontenjan oluşacak

Katılımcı sayısının 32'den 36'ya çıkması da, ek 4 kontenjan oluşması anlamına geliyor ancak UEFA, yeni kontenjanın ne şekilde dağıtılacağının şu an için belirleyebilmiş değil.