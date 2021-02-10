Aykut Kocaman: Fenerbahçe'nin zaten tarzını biliyoruz

Medilol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi ve "Fenerbahçe'nin ne istediğini ve tarzını biliyoruz. Maç, oyuncuların maçı oldu" dedi.

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Medilol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası yayıncı A Spor'a açıklamalar yapan Aykut Kocaman, "Galibiyet takımın moralinin yükselmesi açısından önemliydi. 120 dakikanın sonunda aynı zamanda konjoktüru de eklediğimizde soyunma odası Göztepe maçını düşündürecek halde. Özellikle moral ararken, özgüveni kaçırmış bir maç sonrası sezonun en büyük adaylarından biri karşısında oynadık. Hem de rakibin kendi sahasında turu geçmek on derece sevindirici ve umut verici. Oyuncuların toparlanmasına ihtiyaç var" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Kocaman, "Maçın özellikle ofansif tarafı geçişler biraz daha oyuncuların becerisiyle ilgiliydi. Maç daha fazla oyuncuların maçı oldu. Bu atmosferde turu almak kolay değildi. Özellikle kendi durumumuzdan kaynaklanan nedenlerden dolayı. Kendi takımım adına sevinçliyim" ifadelerini kullandı.

Oyunun gidişatıyla ilgili olarak da Aykut Kocaman, "Kendi oyunumuza yarım da olsa sadık kalmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin zaten tarzını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne yapmak istediğini biliyoruz. Geçiş yerleriyle ilgili küçük küçük önlemler almadığımızı söylersem yanlış olur. Uygulamacılar beklediğimden fazlasıyla bu konuda başarılıydılar. Bununla beraber maçın bir bölümü bizim sahada oynandı. Net pozisyon olarak Deniz'in pozisyonu vardı. Sonra gol, hemen arkasında kırmızı kart işlerimizi biraz daha kolaylaştırdı. Topu koruma becerisi yüksek Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin yorulması ve atak organizasyonlarının sekteye uğraması normaldı. Maç içinde itiraz ettik ama daha sonra izlediğimizde itirazımızı geri alıyorum. Cemali'nin pozisyonunda faul yok. Bizim de beceriksizliğimizden sonra beraberliği buldular. Kabahatamiz ikicni golü atıp maçı bitirememekti. Klas oyunculara sahip Fenerbahçe takımı. 10 kişi kalmasına rağmen oyunun içinde olmaları normal" diye konuştu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında şanslarının düşük görüldüğüne dikkati çeken Kocaman, "Ancak oyun böyle başlamadı. İlk dakikadan itibaren yapmak istediklerimizi ortaya koyduk. 'Çok ciddi bir antrenör katkısı vardı.' demek yanlış olur. Oyuncuların geçmişten gelen doğaçlama saha yerleşimi ve topun aktarımını yapmaları çok işimize yaradı. Fenerbahçe'nin özellikle 3. bölgedeki sert baskısını kolay kırmaya başladık, maça ortak olduk" açıklamasını yaptı.

İlk yarının en net pozisyonunu Deniz'le bulduklarını ve sonrasında da golü attıklarını aktaran Aykut Kocaman, şunları söyledi:

"Golün başlangıcındaki kırmızı kart ve öne geçmenin verdiği avantajla beraber, oyundaki moralimizi arttırdık. İkinci yarı 1-0'dan sonraki süreçte maçı tabii ki bırakmayacaktık. Biraz daha bizim adımıza işi kolaylaştıracak ikinci gol için çok arayışımız oldu ancak biz üretemeyince, büyük bir beceri golü yedik. 1-1'den sona moral dengeleri Fenerbahçe lehine geldi. 10 kişi kalmalarının avantajını çok fazlasıyla kullandık. Uzatmalarda gelen gol, oyunun genelinde rakibin eksik kalma halini bir tarafta tutarak, bize bir armağan oldu. Böyle bir dönemde çok ihtiyacımız vardı."

Kocaman, Deniz Türüç'ün sakatlığıyla ilgili gelen soruya ise, "Şu anda sıcağı sıcağına söylenecek şeyler yanıltıcı olabiliyor. Önümüzdeki maçı kaçıracağını tahmin etmiyorum. Yeteri kadar sakatımız var. Bu maçta da hem Giuliano hem Deniz oyundan sıkıntılı çıktılar. Umarım bir an önce toparlanma dönemine geçeriz." yanıtını verdi.