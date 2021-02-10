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İtalya Kupası'nda ilk finalist belli oldu

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile golsüz berabere kalan Juventus, finale yükselen ilk takım oldu.

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İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter'i deplasmanda Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yenen Juventus, rövanşta rakibiyle golsüz berabere kaldı. Merih Demiral'in 11'de başlayıp 90 dakika forma giydiği maçın ardından Siyah Beyazlılar finale yükseldi.

Juventus'ta Franco Israel sakatlığı, Inter'de ise Alexis Sanchez ve Arturo Vidal kart cezalı olmaları nedeniyle görev alamadı.

Juventus, finalde Atalanta-Napoli maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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