İBB’den hafta sonu sefer kısıtlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile bazı metro seferlerinin 15 dakikada bir yapılacağını bazılarının ise yapılmayacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta sonları için Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İBB, kısıtlama dolayısı ile bazı seferlerinde kısıtlama uygulayacak. İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere, aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. Pazartesi günleri itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır. Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı hattı 20 dakika sefer aralığı ile hizmet verecektir. Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir;

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.”