Rusya, Hocalı Havalimanı'nı açıyor

Dağlık Karabağ’da yerleşen Hocalı Uluslararası Havaalanı uzun yıllar sonra açılacağı aktarılıyor.

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Ermenistan kaynakları, Rus Barış Gücünün Hocalı Havalimanı etrafında Rus askerlerinin kalması ve depolama yapması için altyapının oluşturulduğunu gösteren fotoğraflar yayınladılar. Ayrıca yayılan fotoğraflardan anlaşılacağı üzere havalimanı etrafında Rus Barış gücü Birliği kontrol noktaları da kurulmuş durumda.

Stratejik konumda

Bölgeden edinilen bilgilere göre Rusya’nın Dağlık Karabağ’a daha kolay ulaşması ve kargo uçaklarının faaliyeti için Hocalı Havalimanı’nın faaliyeti hakkında gerekli görüşmeler ve çalışmaların yapıldığını da doğruluyor.

Şimdiye kadar Azerbaycan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmış değil.

Fuzuliye yeni havalimanı

Ayrıca Rusya, bölgeye gönderdiği lojistik yardım ve askeri teçhizatın bir kısmını Ermenistan üzerinden bir kısmını ise Azerbaycan topraklarını kullanarak (Bakü-Yevlah-Berde) trenle Karabağ'a askeri mühimmat taşıyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki Fuzuli kentinde uluslararası havaalanı inşa edilmesi yönünde talimat verdiği açıklanmıştı.

“Bu yıl tamamlanacak''

Aliyev, "Verdiğim talimatla Fuzuli'de uluslararası havaalanı inşa edilecek. Talimat verildi, şu anda arazi seçimi yapılıyor. Bölgenin patlayıcılardan temizlenmesi için çalışmalar yapılacak. Bu yıl içinde havaalanı tamamlanmış olacak, en azından kalkış ve iniş pistleri hazır olacak" ifadelerini kullanmıştı.