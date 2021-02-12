Francisco Montero'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, kupa mücadelesinde sakatlanan Francisco Montero'nun sağlık durumu ile alakalı bir açıklama yaptı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sağlık durumu ile alakalı siyah-beyazlılar kulübün internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbol Takımımızın Ziraat Türkiye Kupası’nda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sol dizinde meydana gelen yaralanma nedeniyle oyuna devam edemeyen Francisco Montero’nun bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık (evre 2 sprain) tespit edilmiştir.

Montero’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."