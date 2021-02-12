Antalya'da hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 7 ayrı suçtan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü K.K'nin Antalya'da olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliyi gizlendiği evde gözaltına aldı.

Hükümlünün, kendi fotoğrafını yapıştırdığı İ.Y'ye ait kimliği kullandığı tespit edildi. K.K'nin sahte kimlikle kiraladığı araçların ücretini ödemediği ve bu nedenle kimlik bilgilerini kullandığı İ.Y'ye icra takibi başlatıldığı öğrenildi.

Hakkında "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından da işlem yapılan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.