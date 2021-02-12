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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Hackerlar hesaplara saldırdı! Milyarlarca şifre internete sızdırıldı

Hackerlar, 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifrelerini ele geçirdi. Kullanıcıların çalınan bilgileri siber korsan forumunda paylaşıldı.

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Siber güvenlik analiz şirketi BGR; Gmail, Hotmail, LinkedIn ve Netflix gibi platformlara kayıtlı olan yaklaşık 3,2 milyar e-posta kimliği ve şifresinin bir siber korsan forumunda paylaşıldığını açıkladı. Uzmanlar bunun "çevrimiçi olarak paylaşılan en büyük çalıntı veri listesi" olduğunu vurguladı.

Euronews’in haberine göre; Compilation of Many Breaches (Comb) olarak nitelenen bu saldırı aslında tek bir saldırı değil, daha çok internette daha önce tespit edilen geçmiş saldırıların derlenmesi. Şu an için bu paylaşımın kaynağı ve konumuna dair herhangi bir bilgi bulunamadı.

Kökeni 2017'dekiyle benzer
Gerçekleştirilen bu saldırının, 2017 yılında yine benzer bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyla aynı kökene sahip olabileceği düşünülüyor.

Hacklenmiş 15,2 milyar hesap!
Bu güvenlik açığını ortaya çıkaran güvenlik şirketi CyberNews raporlarına göre, bilgisayar korsanları toplamda 15,2 milyar hacklenmiş hesap ve 2,5 milyardan fazla farklı e-posta bilgisi biriktirdi.

Comb saldırılarında, hackerler ele geçirdikleri kişisel verilerle çevrimiçi ortamlarda satın alma işlemleri yapabiliyor.

Bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını kontrol edin
CyberNews internet sitesindeki "Personal Data Leak Checker" endeksine söz konusu e-posta adreslerini ekledi.

İsteyen herkes bu endeksten e-posta adresinin açığa çıkıp çıkmadığını kontrol edebilir.

Peki, hesabınız çalındıysa riskler nedir?
Bilgileriniz toplanmış ve sızdırılmış ise bilgisayar korsanları e-posta ve şifre kombinasyonlarınıza erişebilir ve bunları diğer hesaplarınızı çalmak için kullanabilir.

Bir veri ihlali durumunda, CyberNews sitesi size "hangi veri ihlalinin sorumlu olduğunu" söyleyecektir. Güvenliklerini sağlamak için şifrelerinizi hızlı bir şekilde değiştirmeniz ve e-posta hesaplarında iki faktörlü erişimi ayarlamanız öneriliyor.

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