Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Milli Savunma Bakanlığı Gara'daki operasyonla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Son bilgilere göre 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Kartal-2 Harekatı'dan toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

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Türkiye, yurt içinde olduğu gibi ülke sınırları dışında da teröristlerin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son bilgiyi paylaştı.

"İnlerini başlarına yıkıyoruz"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonda tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.