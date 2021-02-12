Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Milli Savunma Bakanlığı Gara'daki operasyonla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Son bilgilere göre 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Pençe Kartal-2 Harekatı'dan toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.Abone ol
Türkiye, yurt içinde olduğu gibi ülke sınırları dışında da teröristlerin izini sürmeye kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonla ilgili son bilgiyi paylaştı.
"İnlerini başlarına yıkıyoruz"
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı ile teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." denildi.
4 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyonda tespit edilen 4 PKK’lı teröristin daha Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu.