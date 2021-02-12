2020 yılında İngiltere'de 311 yılın en sert daralması yaşandı

İngiltere ekonomisi, 2020 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle yüzde 9,9 daralarak Avrupa çapında aşırı soğukların ve donun görüldüğü 1709 yılından bu yana yaşanan en sert daralmayı kaydetti.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre; ülkede 2020 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. Sadece 2020 yılının aralık ayında ise GSYH yüzde 1,2 büyüme kaydetti. Bir önceki ayda (kasım) ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı.

Öte yandan; yılın tamamında İngiliz ekonomisi yüzde 9,9 daralarak Avrupa çapında aşırı soğukların ve donun görüldüğü 1709 yılından bu yana yaşanan en sert daralmayı kaydetti. İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yıllık daralma yüzde 4,1'in üzerine çıkmazken; İngiltere Merkez Bankasının GSYH modellemelerine göre 2020 yılında yaşanan daralma son 311 yılın en sert daralması olarak kayıtlara geçti.

"Rakamlar ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, verilere ilişkin olarak, "Bugünün rakamları, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tarafından hissedilen salgın sonucu ekonominin ciddi bir şok yaşadığını gösteriyor" ifadesini kullandı. Ekonominin kış döneminde direnç gösterdiğine ilişkin bazı olumlu işaretleri olsa da mevcut karantinanın birçok kişi ve işletme üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiğini kaydeden Sunak, "Bu yüzden odak noktamız istihdamı, işletmeleri ve insanların gelirlerini korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak" değerlendirmesinde bulundu.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Ofisi Uzmanı Jonathan Athow ise 2020 yılında yaşanan ekonomik daralmanın kayıtlardaki son daralmanın iki katı büyüklükte olduğunu belirtti. Athow, "İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test ve takip sisteminin uygulanmasındaki artış üretimi destekledi. Ekonomi yılın son çeyreğinde ek karantina tedbirlerine rağmen büyüme gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.