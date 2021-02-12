Samsun'da cenaze dönüşü baraj gölüne devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı. Araçtaki kişilerin cenazeden döndükleri öğrenildi.Abone ol
SAMSUN'un Bafra ilçesinde Hüseyin Doğan'ın kullandığı 55 NR 383 plakalı otomobil, Kolay mevkiinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan otomobildeki 4 kişiden Dursun Ali Doğan, Hüseyin Doğan ve Kamil Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Faik Öztürk ise hastaneye kaldırıldı.
Araçtaki kişilerin cenazeden döndükleri öğrenildi.