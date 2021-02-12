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HABER /  SAĞLIK

Fransa'da çok tartışılacak tek doz koronavirüs aşısı önerisi

Anadolu Ajansı

Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu.

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Fransa Bilim Kurulundan yapılan açıklamada; Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı.

Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.

Aralıktan bu yana 2 milyon 56 bin 572 kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 2 milyon 56 bin 572'ye yükseldiğini bunlardan 443 bin 148'ine ikinci doz aşı vurulduğunu açıklamıştı.

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