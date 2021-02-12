Fransa'da çok tartışılacak tek doz koronavirüs aşısı önerisi

Fransa Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilere tek toz aşının yeterli olacağı önerisinde bulundu.

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Fransa Bilim Kurulundan yapılan açıklamada; Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerin hastalık sırasında bağışıklık hafızası geliştirdiği, dolayısıyla tek doz aşının bu kişilerde hatırlatıcı rol oynayacağı kaydedildi.

Açıklamada, hükümete hastalığı atlatanlara tek doz aşı uygulanması tavsiyesi yapıldı.

Fransa, bu tavsiyenin yapıldığı ilk ülke oldu.