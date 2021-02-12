Sarıçay'dan akan çamurlu su Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

ÇANAKKALE Boğazı'nda denizin rengi, sağanak yağışın ardından Sarıçay'dan dökülen çamurlu su nedeniyle kahverengine döndü.

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ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, Sarıçay'a karışarak denize döküldü. Çamurlu su, boğaza yayılırken; denizin rengi kahverengiye döndü.

Tekne tamircisi Yusuf Konuşturan, "Yağmurun ardından dağlardan gelen çamurlu su, Sarıçay'dan denize dökülüyor. Her sene yağmurun ardından böyle oluyor. Çay ağzında akıntı olduğundan çamurlu su bir yerde kesiliyor. Bu nedenle deniz üzerinde kahverengi ve mavi olmak üzere iki farklı renk ortaya çıkıyor" dedi.