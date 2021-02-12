Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya transfer çağrısı

Kolombiya Milli Takımı'nın eski golcülerinden Faustino Asprilla, Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giymeyen Radamel Falcao hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kolombiya futbolunun efsane golcüsü Faustino Asprilla, Galatasaray'ın santrforu Radamel Falcao'ya transfer çağrısı yaptı.

Ülkesinin basınına konuşan Asprilla, "Falcao, şu an River Plate'te oynayamaz. O tempoyu kaldıramaz. Onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılıp MLS'e gitmek" ifadelerini kullandı.

Aspirilla, sözlerini, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.