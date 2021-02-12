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Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya transfer çağrısı

Kolombiya Milli Takımı'nın eski golcülerinden Faustino Asprilla, Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giymeyen Radamel Falcao hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Kolombiya futbolunun efsane golcüsü Faustino Asprilla, Galatasaray'ın santrforu Radamel Falcao'ya transfer çağrısı yaptı.

Ülkesinin basınına konuşan Asprilla, "Falcao, şu an River Plate'te oynayamaz. O tempoyu kaldıramaz. Onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılıp MLS'e gitmek" ifadelerini kullandı.

Aspirilla, sözlerini, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Albayrak'tan açıklama

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Falcao için, "Falcao, bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. 'Galatasaray'a gelemez' dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 31 maçta forma giyen Kolombiyalı golcü, 16 gol attı.

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