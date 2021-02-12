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İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, 12 Şubat Cuma akşamı 21.00'den 15 Şubat Pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden temin edebileceklerini anımsattı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; daha önceki genelgelerle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bildirildi.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçilerin cumartesi ve pazar günleri de 10.00-17.00 saatlerinde açık olacağı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yine belirtilen süre içinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuru yemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir. Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır."

Açıklamada; online sipariş firmalarının cumartesi ve pazar günleri 10.00-00.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebileceği belirtildi.

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