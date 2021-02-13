Erdoğan'dan faizsiz-peşinatsız ev talimatı! 'Bunlar Çiftlik Bank işine dönmesin’

Faizsiz, peşinatsız ev ve araba satan şirket reklamını gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a talimat verdi. Şikayetlerin çok arttığını belirten Erdoğan, "Lütfi bunlar da Kombassan ve Çiftlik Bank işine dönmesin, önlem alın" diye talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki hafta önce grup toplantısı çıkışında İdare Amiri'nin odasında otururken gördüğü bir reklam üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a, reklamdaki şirketlere karşı önlem alması talimatını verdi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satan şirketlere karşı yeni düzenlemeler geliyor. İşte o yazının ilgili bölümü:

Batarlarsa hepsi devlete yük olacak

Erdoğan, tam o sırada karşısındaki televizyonda reklamı fark etti. Yanında duran Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a yönelerek, “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, yakında Kombassan, Çiftlik Bank işine dönecek. Batarlarsa devlete yük olacak hepsi” dedi.

Çalışmalar sona geldi akında Meclis'e gönderilecek

Odada bulunanlar, Erdoğan’ın dikkatini çeken reklama odaklandı. Faizsiz peşinatsız ev-araba-eşya satışına ilişkin reklam olduğu fark edildi. Bakan Elvan, bu konuda yapılan çalışmaların sonuna gelindiğini, yakında Meclis’e gönderileceğini söyledi.

Sektörün büyük firmaları destek veriyor

Erdoğan’ın daha önce yaptığı uyarının çalışmayı başlattığı öğrenildi. Sektörde çalışan köklü firmaların büyük bölümü, bu çekidüzen yasasına destek veriyor. Çünkü son günlerde sayıları hızla atan bu tür firmaların, toplanan paraları amaç dışında kullandığı, bankada faizde değerlendirildiği, sistemden çıkmak isteyenlere zorluk çıkarıldığına ilişkin şikâyetler Erdoğan’a kadar ulaştı.

Ve önceki gün, yasa teklifi TBMM’ye verildi.