Çaykur Rizespor'da Sumudica fenalaştı istifa kararı aldı

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a sahasında 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi yaşanıyor. Rumen teknik adam karşılaşmanın ardından istifa kararı aldı.

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Çaykur Rizespor, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ligde oynadığı 4 maçta bir puan alabildi. Sumudica'nın BB Erzurumspor yenilgisi sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi. Futbolcular, soyunma odasında Rumen teknik adamı bu kararından vazgeçirmeye çalıştı. Çaykur Rizespor yönetimi de Sumudica'nın, görevine devam etmesini istiyor.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafların gün içinde açıklama yapması bekleniyor.

Sumudica’nın yardımcısı Gabriel Margarit, BB Erzurumspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor" demişti.