Sevgililer günü için harcanan para dudak uçuklattı

Koronavirüsün gölgesinde Sevgililer Günü harcamaları, online satışta rekor kırdı. En çok akıllı telefon, tablet, PlayStation, elektronik ev eşyası satıldı. Restoranlar kapalı olunca oteller doldu. 15 milyar liralık harcama yapıldı.

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Türkiye'de pandeminin gölgesinde kutlanacak ilk Sevgililer Günü'nde alışveriş hız kesmedi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre online kanallarda birçok ürünün satışı yüzde 100 arttı. En çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyası satıldı.

E-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 civarında bir artış olduğunu söyleyen E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirmesini bekliyoruz. Şubat ayı genelinde ise e-ticaret hacminin 25 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Yüzde 82 artış

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, mağaza ve online'da en çok kırmızı renkli iPhone 11 64 GB satışı yaptıklarını söyledi. Erkeklerin oyun tutkusunun sevgililer günü satışlarında da kendini gösterdiğini söyleyen Gökyıldırım, "4 Şubat'ta internet üzerinden satışa çıkardığımız PlayStation 5 aynı gün 15 dakika içerisinde tükendi. Geçen yılın aynı dönemine göre online satışlarda ise yüzde 9.2 artış oldu. En çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, webcam, akıllı saat, oyun konsolu, teknolojik aksesuarlar, drone, elektrikli scooter, hoverboard, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyaları satın alındı" dedi.

Satışı en çok artan ürünler

Geçen seneye kıyasla yüzde 71'lik bir artış yaşandığını söyleyen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar ise satışı en çok artan ürünlerin bilgisayar-tablet, cep telefonu, ev dekorasyon, fotoğraf-kamera, müzik plak-enstrüman, oyuncak-hobi ve spor outdoor olduğunu açıkladı.

Ev dekorasyon kategorisi

Ev dekorasyon kategorisinde de yüzde 43'lük bir artış olduğunu belirten Fedar'ın verdiği bilgiye göre, bilgisayar kategorisindeki satışlar 3 kat, cep telefonunda ise yüzde 82 artış göstermiş.

Vatandaşlar otellere yöneldi

Salgın nedeniyle restoranlar açık olmayınca vatandaşlar otellere yöneldi. Otel restoranlarına dışarıdan rezervasyon yaptıramayanlar otellerde bir ya da iki gece konaklama satın alıyor. Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, 14 Şubat için yakın bölgeler ve butik otellere talep olduğunu söyledi. Gökçe, "İstanbul'da Sapanca, Şile, Ağva gibi yakın oteller öne çıkıyor. Antalya'da açık olan otellere de talep var. Ortalama 2 gece 3 günlük paketler tercih ediliyor" dedi.

"Doluluk oranı yüzde 100'e çıktı"

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü Ralph Radtke, "Saray suitlerimizde yüzde 100 doluluk oranı mevcut" dedi. 14 Şubat için yabancıların da Türk otellerine ilgi gösterdiğini aktaran Radtke, bu hafta için Rusya ve Amerika'dan rezervasyon aldıklarını kaydetti. Kayseri Erciyes Das 3917 Otel Genel Müdürü Bora Kanber, "Bu hafta sonu hem sömestirin son haftası hem de Sevgililer Günü. Oteller yüzde 80-90 doluydu. Şimdi bu oran yüzde 100'e çıktı" dedi.

Ağva doldu yeni talep alamıyor

Ağva Park Mandarin Otel'in ön büro çalışanı Aylin Tezcan, bölgedeki otellerin çok yoğun bir talep gördüğünü söyledi. Tezcan, "Biz sosyal mesafeyi sağlayabilmek için maksimum yüzde 70 kapasiteyle çalışıyoruz. Ve hafta sonu için tüm kapasitemiz doldu. Yeni rezervasyon talebini geri döndürmek zorunda kalıyoruz. Geçen haftaya göre talepte yüzde 20'ye yakın bir artış var" dedi.

Ortalama harcama 4.500 TL

Bu yıl da en fazla öne çıkan sektör her zamanki gibi kuyumculuk oldu. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, satışlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 arttığını söyledi. Güzeliş, şunları kaydetti: "Alışverişler online tarafa kaydı. Pırlantanın yanı sıra parfüme olan ilgi de yüksek. Denemek için mağazalarımıza gelenlerin tamamı satın alıyor. Tüketici bazında ortalama alışveriş tutarı 4.500 TL."

Yüzde 20-25 katkı getirir

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hediyelik satışlarının cirolarına yüzde 20–25 katkı getireceğini tahmin ettiğini belirterek, "Ama asıl artışın elektronik, kuyumculuk ve kozmetik ürünlerinde olmasını bekliyorum" dedi.

Geçen yıl 12 milyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de geçen yıl toplam cironun 12 milyar TL olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl beklediğimiz ciro 15 milyar TL idi. Ancak kısıtlamalara göre bu ciro bir miktar gerilese de yaşanacak hareketi ekonomi için olumlu buluyorum" dedi.