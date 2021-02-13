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Bakan Pakdemirli: Çiftçiye hububat ve yem desteği ödemeleri bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL'lik destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başladığını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik hububat ve yem desteğine yönelik açıklamada bulundu.

Pakdemirli, yaklaşık 1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatmaya başladığını söyledi.

Bakan duyurdu, ödemeler başladı
Tarım ve Orman Bakanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hububat (buğday) desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçimize yaklaşık 762 milyon 500 bin TL, yem bitkileri desteği kapsamında, 226 bin 70 çiftçimize yaklaşık 500 milyon TL, bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Tüm bu ödemeler kapsamında çiftçilerimize yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

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