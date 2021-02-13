Maradona'nın şüpheli ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor

Kasım ayında hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın telefonlarının incelenmesi için mahkemeden izin çıktı.

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, geçtiğimiz sene 25 Kasım’da geçirdiği kalp krizi nedeni ile 60 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Maradona’nın ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük ulusal yas ilan edilmiş, dünya genelinde sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu.

Marca'nın haberine göre, Arjantinli efsanenin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken yeni bir karar çıktı. Mahkeme, Maradona'nın cep telefonlarının incelenmesi için izin verdi. Bu sayede Maradona'nın ölümünün şüphelilerinden doktoru ve psikiyatristi ile olan yazışmaları incelenecek ve soruşturmaya eklenecek.

Ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Maradona'nın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Arjantinli futbolcunun, ölümüyle ilgili olarak soruşturma altında olan kişisel doktoru Leopoldo Luque’ya selam göndermesi dikkat çekmişti.

'İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim'

Maradona görüntülerde Luquye’ya, “Merhaba Luque. İyi sayılmam, ama her şey yolunda diyebilirim. Yakınlıktan hoşlanmadığımı biliyorsun, ama iyi insanlarla birlikteyken, yuvamdan çıkabiliyorum” ifadelerini kullandığı görülmüştü.

'Şişman adam ölüyor'

Geçtiğimiz günlerde ise Luque’nin Maradona’nın hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce yaptığı telefon konuşmasında, Maradona için, “Şişman adam ölüyor” dediği ortaya çıkmıştı.

Soruşturma başlatılmıştı

Maradona’nın ölümünün ardından savcılık harekete geçmiş ve futbolcunun ölümünde ihmal olup olmadığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Maradona’nın doktoru Luque'un evinde ve ofisinde arama yapılmıştı. Savcılık, Luque'un ardından Maradona'nın başkent Buenos Aires'teki psikiyatristi Agustina Cosachov'un evine ve özel ofisine baskın düzenlemişti.

Ölüm nedeni

Maradona'ya yapılan otopside, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilmişti.