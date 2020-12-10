Maradona'nın ailesi dudak uçuklatan miras için savaşa girdi

1986’da Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci golle “yüzyılın golü”ne imza atan futbol efsanesinin beş çocuğu bulunuyor. The Sun gazetesinin haberine göre, Maradona’nın evlilik dışı ilişkilerinden de yedi çocuğu daha bulunduğu, onlarla birlikte beş kız kardeşinden dördünün de mirastan pay almak için yarıştığı konuşuluyor.