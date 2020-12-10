Maradona'nın ailesi dudak uçuklatan miras için savaşa girdi
Futbolun efsanesi Maradona'nın beş çocuğu ve hiç görmediği yedi çocuğu ile dört kız kardeşi 49,5 milyon dolarlık mirastan pay alma savaşı başlattı.
Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona’nın yakınları 49,5 milyon dolarlık servet savaşına girdi. 25 Kasım’da 60 yaşında hayata veda eden ve geride vasiyet bırakmayan Maradona’nın yakınlarının talebiyle servetin en az 16’ya bölünmesini bekliyor.
1986’da Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 yendiği maçta attığı ikinci golle “yüzyılın golü”ne imza atan futbol efsanesinin beş çocuğu bulunuyor. The Sun gazetesinin haberine göre, Maradona’nın evlilik dışı ilişkilerinden de yedi çocuğu daha bulunduğu, onlarla birlikte beş kız kardeşinden dördünün de mirastan pay almak için yarıştığı konuşuluyor.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’ta gazeteye konuşan bir kaynak, “Maradona’nın parası için verilen bu savaş bir yarış olmayacak, Dünya Kupası olacak” ifadesini kullandı.
Mahkeme belgeleri, Maradona’nın servetinin İsviçre, Dubai ve Buenos Aires'te nakit para, dünya genelinde mülkler ve lüks araçları içerdiğini ortaya çıkardı. Maradona’nın hesapları ayrıca Puma ve Coca-Cola dahil büyük markalarla yapılan reklam sözleşmelerinden gelen paraları da içeriyor.