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Milli atlet Tuğba Danışmaz'dan yeni Türkiye rekoru

Demirören Haber Ajansı

Sumy Devlet Üniversitesi Salonu’nda yapılan Ukrayna Salon Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Tuğba Danışmaz üç adımda büyükler ve U23 salon Türkiye rekorunu yeniledi.

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Milli atlet Tuğba Danışmaz, Ukrayna Salon Şampiyonası’nda üç adım finalini kazanırken, 13.83’lük derecesiyle Türkiye rekorunu yeniledi. 22 yaşındaki milli atlet, finaldeki ikinci hakkında yaptığı 13.83’lük atlatışıyla kendisine ait 13.80’lik Türkiye rekorunu kırdı. Bu derece, aynı zamanda U23 salon rekoru olarak da kayda geçti.

200 metre erkekler finalinde Oğuz Uyar, 21.42 ile şampiyonluğu kazanırken, üç günlük şampiyonadaki ikinci madalyasını aldı. Oğuz, ilk gün de 60 metrede U23 kategorisinde ikinci olmuştu.

1500 metre kadınlarda Burcu Subatan, 4:21.32 ile ikinci olurken, erkekler finalinde Ramazan Barbaros 3:56.98’lik dereceyle yarışı yedinci sırada noktaladı.

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