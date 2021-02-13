Leipzig, Augsburg’u iki golle geçti

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Augsburg’u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Leipzig, Bundesliga’nın 21. haftanın açılış maçında Red Bull Arena’da Augsburg’u konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 38. dakikada penaltıdan Dani Olmo ve 43. dakikada Christopher Nkunku’nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.
Augsburg 77. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı.
Karşılaşmada kalan bölümde gol olmayınca Leipzig müsabakandan 2-1 galip ayrıldı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 44’e çıkardı.
Augsburg 22 puanda kaldı.