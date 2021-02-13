Sıfır otomobil kampanyaları listesi Şubat 2021... 71 bin TL indirim fırsatı var

Koronavirüs pandemisine rağmen sıfır araç sektöründe satışlar hız kesmedi. Bunun yanı sıra firmalar satışlarını artırmak için rakipleri kampanya yarışına girdiler.. 2021 yılına da hızlı başlayan sektörde markalar, şubat ayına özel 'kış kampanyalarını' yayımladılar. Geçtiğimiz ay 40 bin adetlerin üzerinde çıkan araç satışlarının ardından markalar Şubatta da satış atağına geçtiler.