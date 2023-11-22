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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin belediye başkan adaylarını açıkladı! İşte isim isim adaylar...

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin belediye başkan adaylarını açıkladı! İşte isim isim adaylar...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin belediye başkan aday tanıtım toplantısında adayları açıkladı. İşte isim isim Gelecek Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak olan belediye başkan adayları...

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin belediye başkan adaylarını tanıtıyor. "Bütün il ve ilçelerde adaylarımızı belirleyeceğiz sonra Saadet Partisi ile bunu konuşacağız. Seçim yaklaşıyor, bekleyemeyiz. Bazı yerlerden güzel haber geliyor, bütün il başkanları tek bir aday üzerinde anlaşmışlar. " diyen Davutoğlu şöyle devam etti:

- Bazen biz aday göstereceğiz onlar Belediye Meclis üyeliği verecek, bazen onlar aday gösterecek biz Belediye Meclis üyeliği göstereceğiz. Ama hiçbir alanı boş bırakmayacağız. Bu güvenle yola çıkarsak biz makus talihi değiştirebiliriz.  

- Toplantılarımızda realist oluruz ama halkın karşısında sizden tek bir olumsuz ifade duymayacağım. Gelecek Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkan adayları şöyle: 

Ağrı: Murat Gök (Ağrı İl Başkanı) 
Alanya: Mevlüt Demir (Antalya İl Başkanı)
Samsun: Mustafa Yeşilyurt (Samsun İl Başkanı)
Samsun - İlkadım: Yaşar Güngör (İlkadım İlçe Başkanı)
Samsun - Terme: Hacı Bilal Arslan 
Ordu-Ünye: Tevrat Korkmaz
Yozgat - Akdağmadeni: Ömer Aydoğmuş
Kars - Kağızman: Muhammet Emin Parlak
Konya - Taşkent:  Emin Tezcan

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