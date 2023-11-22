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La Liga Başkanı Javier Tebas istifa etti!

La Liga Başkanı Javier Tebas istifa etti!

İspanya'da, 1. ve 2. ligde mücadele eden 42 futbol kulübün bağlı olduğu La Liga Kurumu Başkanı Javier Tebas istifa etti.

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Tebas'ın istifasıyla birlikte normal şartlarda 2024'te yapılması gereken La Liga başkanlık seçimlerinin yıl içinde yapılması bekleniyor.

İspanyol basınında, 2013'ten bu yana üç dönem La Liga Başkanı olarak görev yapan Tebas'ın istifa etmesindeki amacın yeniden seçilmek olduğu iddiaları yer aldı.

Görevde olduğu sürece futbolda şikenin kapsamlı gözetimi, ırkçılıkla mücadele, kulüplerin ekonomik kontrolü ve televizyon haklarının dağıtılma konularda attığı adımlarla öne çıkan Tebas'ın yıl sonunda önce olması beklenen seçimlerde karşısına aday çıkmaması halinde La Liga'da dördüncü dönem başkanlık yapacağı belirtiliyor.

La Liga seçimlerinin gelecek yıl yapılacak İspanya Futbol Federasyonu seçimleriyle de çakışmaması için de böyle bir yol izlediği yorumları yapılıyor.

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