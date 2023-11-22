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Kdz. Ereğli ilçesi yaşanan sel afetinden sonra afet bölgesi ilan edildi

Kdz. Ereğli ilçesi yaşanan sel afetinden sonra afet bölgesi ilan edildi

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım günü yaşanan kuvvetli fırtına ve yağışın ardından batan Kafkametler adlı Türk Gemi’nin 11 mürettebatına halen ulaşılamadı

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Havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ederken ilçe geneli de yaşanan afetten büyük oranda etkilendi.

Yağışla birlikte oluşan sel suları ilçedeki birçok işyerine girerek maddi zarara sebep oldu. İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İlçenin afet bölgesi ilan edildiği öğrenildi. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu afet bölgesi ilan edilmesini doğruladı. İlçenin afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin kararın da imzalandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı’nın afet bölgesi ilanına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

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