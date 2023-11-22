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Tahtakale bu fotoğrafı konuşuyor! 55 bin dolar bir çuval Türk Lirası mı ediyor?

Tahtakale bu fotoğrafı konuşuyor! 55 bin dolar bir çuval Türk Lirası mı ediyor?

Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, serbest piyasanın yaşayan kalbi Tahtakale'den inanılmaz bir fotoğraf geldi. Sırtında bir çuval para ile gezen adam sembol oldu...

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İstanbul Tahtakale'de çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Serbest piyasanın kalbi ya da ayaklı borsa olarak gösterilen Tahtakele'de çekilen bir fotoğrafta vatandaşın bir çuval dolusu Türk Lirası taşıdığı görüldü.

Şeffaf bir çuval içerisinde sırtta taşınan para, Türk Lirası'nın değer kaybının canlı göstergesi olarak gösterildi. Bir çuval dolusu paranın 55 bin dolara denk geldiği tahminleri yapıldı.

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