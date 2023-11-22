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Uşak Belediyesi’nden su kesinti uyarısı yapıldı

Uşak Belediyesi’nden su kesinti uyarısı yapıldı

Uşak Belediyesi yapmış olduğu duyuruda 22 ve 23 Kasım tarihlerinde bazı sokaklarda su kesintisi olacağını bildirdi.

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Uşak Belediyesi bildiride 22-23 Kasım tarihlerinde bazı sokaklarda su kesintileri olacağını bildirdi. Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinden yapmış olduğu duyuruda şu ifadelere yer verdi “Su kesintisine ilişkin önemli duyuru. Kemalöz Mahallesi 1. Yokuş Sokak, 1.2.3.4.5.6.7.8. Batuhan Sokaklar, 1.2.3.4.5. Emrehan Sokaklar ve Çakın Sokak'ta yeni döşenen hatların, içme suyu şebeke hattına adaptasyon çalışmalarından dolayı Çarşamba ve Perşembe günleri içerisinde su kesintisi olacaktır. Halkımıza önemle duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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