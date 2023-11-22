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Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi!

Kırıkkale'de 1 milyon 267 bin 400 makaron ele geçirildi!

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon 260 bin dolu, 7 bin 400 boş makaron ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik bir minibüs ve ikamette arama yaptı.

Minibüste 1 milyon 260 bin dolu, evde ise 7 bin 400 boş makaron, 2 otomatik sigara dolum makinesi, kompresör ve 2 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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