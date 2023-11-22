BIST 8.008
DOLAR 28,83
EURO 31,42
ALTIN 1.855,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da deprem konutlarının inşası sürüyor!

Şanlıurfa'da deprem konutlarının inşası sürüyor!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 469 kalıcı konuttan yapımında sona yaklaşılan 900'ünün yeni yılda teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yapımı süren deprem konutlarıyla ilgili Vali Hasan Şıldak başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilgili kurumlar devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde yapımı devam eden toplam 4 bin 469 konutun içme suyu, doğalgaz, elektrik ve yol başta olmak üzere alt yapı çalışmaları hakkında Toplu Konut İdaresinin beklentileri ve son durumu ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Şıldak, ilgili kurumlardan çalışmaların tam koordinasyon içerisinde devam etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere yönelik verdiği sözü hatırlatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek boynumuzun borcudur. Depremde yıkılan evlerin dışında ağır hasarlı olduğu için yıkımını gerçekleştirdiğimiz binalar da var. Bunları da yüzde 85 oranında tamamladık. Bu evlerde yaşayan vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturmak için seferberlik halinde çalışmamız gerekiyor. TOKİ konutlarının elektrik, içme suyu, doğalgaz ve yol gibi alt yapısı noktasında, ilgili kurumlarımızdan iş birliği içerisinde çalışmalarını bekliyorum. Yeni yıldan itibaren 900 konut bitmiş olacak. Depremzede vatandaşlarımıza etap etap evlerini teslim etmek en büyük arzumuzdur."

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa’da ilk kez ekilen ürün çiftçinin yüzünü güldürdü
Şanlıurfa’da ilk kez ekilen ürün çiftçinin yüzünü güldürdü
Mustafa Destici'den öğretmenler için özel ikramiye teklifi!
Mustafa Destici'den öğretmenler için özel ikramiye teklifi!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımını kırmadı!
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımını kırmadı!
İşte esir takasının başlayacağı gün ve saat! İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı
İşte esir takasının başlayacağı gün ve saat! İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir son yolculuğuna uğurlandı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı
Karadeniz'de etkili olan fırtınadan sonra balık fiyatlarında son durum
Karadeniz'de etkili olan fırtınadan sonra balık fiyatlarında son durum
Devlet Bahçeli'den Karagümrük'ün stadyum projesine destek sözü!
Devlet Bahçeli'den Karagümrük'ün stadyum projesine destek sözü!
Marmaris’te sağanak yağış etkili oluyor!
Marmaris’te sağanak yağış etkili oluyor!
Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı!
Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı!
Barışmak istemeyen eşini bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu
Barışmak istemeyen eşini bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu
Adıyaman'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı