BIST 8.008
DOLAR 28,83
EURO 31,42
ALTIN 1.855,52
HABER /  SPOR

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımını kırmadı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel takımını kırmadı!

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının antrenmanında kaleye geçti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Hayatspor'un gerçekleştirdiği antrenmanda, Demirel'in yaptığı kurtarışları içeren video, kulübün sosyal medya hesabından "Takım istedi, hoca kırmadı" notuyla paylaşıldı.

Fenerbahçe'de uzun yıllar kaleci olarak forma giyen Volkan Demirel'in eski günlerini andıran performansı, sosyal medya kullanıcılarının beğenisi topladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İşte esir takasının başlayacağı gün ve saat! İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı
İşte esir takasının başlayacağı gün ve saat! İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir son yolculuğuna uğurlandı
Emekli Büyükelçi, tarihçi yazar Bilal Şimşir son yolculuğuna uğurlandı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı
Karadeniz'de etkili olan fırtınadan sonra balık fiyatlarında son durum
Karadeniz'de etkili olan fırtınadan sonra balık fiyatlarında son durum
Devlet Bahçeli'den Karagümrük'ün stadyum projesine destek sözü!
Devlet Bahçeli'den Karagümrük'ün stadyum projesine destek sözü!
Marmaris’te sağanak yağış etkili oluyor!
Marmaris’te sağanak yağış etkili oluyor!
Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı!
Balıkesir’de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı!
Barışmak istemeyen eşini bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu
Barışmak istemeyen eşini bıçaklayarak öldürdü! Cezası belli oldu
Adıyaman'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Adıyaman'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
2024'ün gelinlik trendleri IF Weddding Fashion İzmir'de boy gösterdi
2024'ün gelinlik trendleri IF Weddding Fashion İzmir'de boy gösterdi
Kadıköy'de İsrail’i protesto eden grup ile müşteriler, kahve dükkanında birbirine girdi yumruklar havada uçuştu
Kadıköy'de İsrail’i protesto eden grup ile müşteriler, kahve dükkanında birbirine girdi yumruklar havada uçuştu
Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, yarın başlayacak
Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, yarın başlayacak