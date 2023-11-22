İşte esir takasının başlayacağı gün ve saat! Ateşkes yarın 10.00'da başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, esir takası konusunda anlaşmaya varılmasının ardından rehineleri alma sürecinin yarın (perşembe) başlayacağını duyurdu. Cohen sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını belirtti. Hamas ise ateşkesin yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

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İsrail-Hamas savaşında önemli bir gelişme yaşandı. Katar, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşması imzalandığını açıkladı. Çatışmaların 4 günlüğüne durdurulmasını içeren anlaşma uyarınca Hamas, 50 İsrailli’yi; İsrail ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 150 tutuklu Filistinliyi serbest bırakacak. Bu anlaşma, 7 Ekim’den bu yana atılan en büyük diplomatik adım. İsrail Dışişleri Bakanı israil-Hamas arasında yapılacak olan rehine takasına ilişkin açıklama yaptı. Hamas ise yaptığı yeni açıklama ile teşkesin yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Takas sabah 6'da başlayacak

Bakanlık, "Rehineleri alma süreci yarın başlıyor. Süreç Perşembe günü başlayacak" dedi. İlk rehineler yarın TSİ sabah 06.00'da teslim edilecek.

15:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri: "İsrail güçlerinin altı haftadan uzun süredir saldırılarının devam ettiği Gazze’de insani ara ilanı konusunda mutabakata varılmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz"

15:00 Hamas'tan açıkladı: Ateşkes yarın 10.00'da

Hamas, İsrail ile çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşının yarın saat 10.00'da yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İsrail'le Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre;

-Ateşkes 4 gün sürecek,

-Ateşkes, Gazze'nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) uygulanacak,

-Gazze'nin güneyine de kuzeyine de akaryakıt ve yardım girişine izin verilecek,

-Kuzeyden Gazze'nin güneyine geçmek isteyenler için Salahaddin Yolu bombalanmayacak,

-Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.