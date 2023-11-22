BIST 8.008
DOLAR 28,82
EURO 31,42
ALTIN 1.851,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Lisede kız öğrenci darp edilmişti! Korkunç olayda yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir lisede kız öğrencinin, sınıf arkadaşları tarafından akran zorbalığına uğraması ve darbedilmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Abone ol

İlçedeki bir lisede eğitim gören kız öğrencinin sınıf arkadaşları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlük tarafından konuyla ilgili idari soruşturma başlatılırken, olaya karışan 3 öğrencinin Derince Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!
Antalya'da kaçakçılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı!
Mermer kesilirken oluşan çamurdan dış cephe kompoziti ürettiler!
Mermer kesilirken oluşan çamurdan dış cephe kompoziti ürettiler!
Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Batman’da mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Batman’da mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Sayı 44 bini geçti
Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Sayı 44 bini geçti
Mardin'de 60 yıldır terzilik yaparak 4 çocuğu ve eşini üniversiteli yaptı
Mardin'de 60 yıldır terzilik yaparak 4 çocuğu ve eşini üniversiteli yaptı
Fenerbahçe rekor kırdı geçen sezonu ikiye katladılar
Fenerbahçe rekor kırdı geçen sezonu ikiye katladılar
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yaklaşıyor
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yaklaşıyor
PKK’lılar tarafından 6 gün önce kaçırılan oğlu için babası nöbete başladı
PKK’lılar tarafından 6 gün önce kaçırılan oğlu için babası nöbete başladı
Afyonkarasihar'da 'iyi niyet' cinayetinde maktülün eşinden şaşırtan karar
Afyonkarasihar'da 'iyi niyet' cinayetinde maktülün eşinden şaşırtan karar
Erdoğan 'Belediye Başkan adayları' için tarih verdi! 'Netanyahu, pılını pırtısını toplayıp gidecek'
Erdoğan 'Belediye Başkan adayları' için tarih verdi! 'Netanyahu, pılını pırtısını toplayıp gidecek'
A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü!
A Milli Futbol Takımı, İstanbul'a döndü!