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Mardin'de 60 yıldır terzilik yaparak 4 çocuğu ve eşini üniversiteli yaptı

Mardin'de 60 yıldır terzilik yaparak 4 çocuğu ve eşini üniversiteli yaptı

Mardin'de 60 yıldır terzilik yapan 69 yaşındaki Ekrem Ayanoğlu, 4 çocuğunun ve eşinin üniversite okumasını sağladı.

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9 yaşında babası tarafından çırak olarak bırakıldığı terzi ustasının yanında usta olarak çıkan Ekrem Ayanoğlu (69), 60 yıldır mesleğini sürdürüyor. Bu zaman dilimine kadar 30'a aşkın çırak yetiştiren Ayanoğlu, öğrencilerinin iş yeri sahibi olduğunu görürken, 4 çocuğunun ve eşinin üniversite okumasını sağladı. İş yoğunluğu yaşadığını belirten Ayanoğlu, çırak yetişmediğini dile getirdi.

Mesleğini severek yaptığını aktaran Ayanoğlu, "Bu meslek bana ustamdan kaldı. Babam çocuk yasta ustamın yanına verdi. Ustamın yanında askere gidene kadar çalıştım. Daha sonra dükkanımı açtım ve burada terzilik yapıyorum. 30'u aşkın çırak yetiştirdim. Hepsi usta olup başka şehirlerde atölyelerini açtı" dedi.

Dört çocuğu olduğunu, hepsini okuttuğunu ifade eden Ayanoğlu, "Hepsi üniversitelerini bitirdiler. Daha sonra eşim de okumak istedi, kendisi de okudu. 4 yıllık üniversite mezunu olup diplomasını aldı. Hepsiyle gurur duyuyorum. Terzilik eskisi gibi kalmadı. Neredeyse kimse yapmıyor artık. Elhamdülillah işlerim çok yoğun geçiyor. Müşterilerim her geçen gün artıyor. Bazen çok geç saatlere kadar çalışıyorum. İşleri bitirmek istesem gece 12.00'ye kadar da yoğun bir şekilde çalışırım" ifadelerini kullandı.

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