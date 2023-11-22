İstanbul’da lastikçiler gece bile çalışıyor!

Kış lastiği uygulamasının 25 Kasım’a çekilmesi üzerine İstanbul'daki pek çok lastikçide kış lastiği taktırma kuyruğu oluştu

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İstanbul’a 18 Kasım’da yağan kar sonrası, 1 Aralık olan ticari araçlarda kış lastiği mecburiyeti 25 Kasım’a çekildi. Bu karar üzerine, taksi, minübüs, servis araçları ve ticari kamyonetlerin sürücüleri lastikçilerde kuyruğa girdi.

Bir taraftan yeni kış lastikleri satışı hızlanırken, diğer taraftan lastiklerini depolarından çıkartan vatandaşlar değişim işlemlerini yürütüyorlar. Lastikçilerde yoğun talep üzerine randevu sistemine geçerek, gece 24’e kadar dükkanları açık tutmaya başladılar.

Birçok lastik dükkanı akşam 18’de kapatmak yerine, gece 24’e kadar müşterilerine hizmet veriyor. Gece hizmet verilmesinden memnun olan ticari araç sahipleri de hafta içi gece sakin saatlerde lastikçilere gelerek kış lastiklerini taktırıyorlar. 4 lastik değişim ücreti 200 ila 400 tl arasında değişiyor.

Yeni kış lastikleri marka ve modeline göre 2'li takımı 15 bin ile 40 bin TL arasında fiyatlar ile satılıyor.