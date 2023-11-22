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Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!

Antalya'da kumar oynatılan 5 iş yerine işlem yapıldı!

Antalya'nın Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde kumar oynatılan 5 iş yerine adli işlem yapıldığı bildirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Kepez'de 3, Aksu'da 1 ve ve Muratpaşa ilçesinde 1 olmak üzere, kumar oynatıldığı belirlenen 5 adrese baskın yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda; kumar oynandığı tespit edilen iş yerlerinde suç eşyası ve delil niteliği taşıyan iskambil kağıdı, poker pulu, okey taşı, 95 bin 500 TL ve 650 avroya el konuldu. Çalışmada bir miktar da uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 iş yeri hakkında "Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan, 1 iş yerine ayrıca "Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan şahıslara idari para cezası uygulandı.

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