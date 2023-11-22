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En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi

En efektif antrenman dedi kendini yumruklattı! Avşar kızından ayar gecikmedi

Spora olan düşkünlüğüyle bilinen Kaya Çilingiroğlu’nun son yaptığı antrenmanı sosyal medyanın dilinde. Kendisine yumruk attıran Çilingiroğlu, “En efektif mide antrenmanı, tavsiye ederim” deren Kaya’nın videosunu izleyen eski eşi Hülya Avşar’dan da yanıt geldi..

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Daha önce Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile evlenip boşanan iki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, önceki gün spor salonundaydı. Ünlü isim, iki spor hocasına kendisini yumruklattı. Hal böyle olunca eski eş Hülya Avşar dayanamadı.

Daha önce Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile evlenip boşanan iki çocuk babası Kaya Çilingiroğlu, önceki gün spor salonundaydı. Ünlü isim, iki spor hocasına kendisini yumruklattı. Hal böyle olunca eski eş Hülya Avşar dayanamadı. Avşar, sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında evlenmiş; ikili, Çilingiroğlu'nun eşini Feraye Tanyolaç ile aldattığı iddiaları sonrası 2005'te yollarını ayırmıştı.

2009'da Tanyolaç'la dünyaevine giren Çilingiroğlu, 2014'te ikinci kez boşanmıştı.

Kendini yumruklattı

Hayatından sporu eksik etmeyen ve formuna çok dikkat eden Kaya Çilingiroğlu, dün spor salonundan paylaşım yaptı. Çilingiroğlu, bu sefer antrenmanını farklı bir şekilde yaptı. Ünlü isim, iki boks hocasına kendini yumruklattı.

Özellikle karın bölgesine vurdurdu. 3-5 yumrukla yetinmeyen hocalar adeta Çilingiroğlu'na girişti.

Tavsiye ederim

Kaya Çilingiroğlu, "En efektif mide antrenmanı, tavsiye ederim" dedi. Kaya'nın paylaştığı videoyu izleyen eski eşi Hülya Avşar, sessiz kalamadı.


"Amanın! Gelmeyeyim oraya İbo, Bektaş. Benim canım yandı" yorumunu yaptı.

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